В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
18 минут назад

Фестиваль цветов и экопродуктов Green City пройдет на ВДНХ 25-28 августа

Агентство «Москва»

С 25 по 28 августа на ВДНХ состоится летний фестиваль цветов и экопродуктов Green City. Об этом сообщила пресс-служба выставки.

На ВДНХ пройдет фестиваль экопродуктов Green City
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С 25 по 28 августа ежегодный летний фестиваль цветов и экопродуктов Green City снова соберет на ВДНХ владельцев фермерских хозяйств и питомников растений из разных регионов России», - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что в рамках фестиваля откроют ярмарку цветов и фермерских продуктов, где можно будет увидеть сортовые цветы, плодовые кустарники, саженцы садовых деревьев, хвойные растения, орехи, ягоды в шоколаде и йогурте и многое другое. Кроме того, гостей ждут мастер-классы по созданию цветочных композиций, а также лекции на тему экологии и натуральной продукции.

Добавляется, что фестиваль будет открыт с 10:00 до 19:00. Вход свободный.

Новости Москвы,ВДНХ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители