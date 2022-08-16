На ВДНХ пройдет фестиваль экопродуктов Green City

С 25 по 28 августа на ВДНХ состоится летний фестиваль цветов и экопродуктов Green City. Об этом сообщила пресс-служба выставки.

«С 25 по 28 августа ежегодный летний фестиваль цветов и экопродуктов Green City снова соберет на ВДНХ владельцев фермерских хозяйств и питомников растений из разных регионов России», - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что в рамках фестиваля откроют ярмарку цветов и фермерских продуктов, где можно будет увидеть сортовые цветы, плодовые кустарники, саженцы садовых деревьев, хвойные растения, орехи, ягоды в шоколаде и йогурте и многое другое. Кроме того, гостей ждут мастер-классы по созданию цветочных композиций, а также лекции на тему экологии и натуральной продукции.