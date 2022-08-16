На московских вокзалах впервые открылись капсульные отели

На двух московских вокзалах впервые открылись капсульные отели. Об этом во вторник, 16 августа, сообщает официальный Telegram-канал РЖД.

Фото: Telegram-канал «Телеграмма РЖД» Telegram-канал «Телеграмма РЖД»

«Первые капсульные отели уже работают на Ярославском и Казанском вокзалах Москвы. Они размещены в залах "Комфорт" и представляют собой капсулы — места для отдыха или комфортного сна», — говорится в сообщении.

«Капсула» рассчитана на одного человека, но допускается размещение матери с ребенком до шести лет. При этом место оборудовано шумоизолирующей шторкой, багажным отделением, USB-розеткой. Каждому гостю выдается комплект одноразового постельного белья, подушка и плед.

Компания сообщает, что арендовать место в таком «отеле» можно на один, три, шесть или 12 часов, стоимость начинается от 250 рублей.