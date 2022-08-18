«Сегодня в Москве жара - с 13:00 раздаем бутылки с водой на станциях метро: «Технопарк», «Выхино», «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский Парк», «Пионерская», - говорится в сообщении.

«Чтобы легче переносить жару, избегайте прямых солнечных лучей, следите за водным балансом и носите свободную светлую одежду. Мы следим за температурой и, если надо, корректируем список», - добавили в пресс-службе.

Отмечается также, что сотрудники ЦППК будут раздавать воду на вокзалах (Ярославском, Казанском, Курском, Павелецком, Киевском, Белорусском, Савеловском) с 16:30 до 18:30. На Ленинградском вокзале перевозчик МТППК раздает питьевую воду при температуре воздуха выше 30 градусов. Также воду раздают на станциях: «Мытищи», «Выхино», «Подольск», «Железнодорожная», «Лобня», «Одинцово», «Тушинская», «Пушкино», «Окружная», «Площадь трех вокзалов (Каланчевская)», «Ольгино», «Расторгуево», «Раменское», «Славянский бульвар», «Нахабино» и «Павшино».