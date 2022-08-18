В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
35 минут назад

Пассажирам восьми станций метро Москвы начали раздавать бутылки с водой из-за жары

Агентство «Москва»иещё 3

Пассажирам восьми станций столичного метро начали раздавать бутылки с водой из-за жары, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Сегодня в Москве жара - с 13:00 раздаем бутылки с водой на станциях метро: «Технопарк», «Выхино», «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский Парк», «Пионерская», - говорится в сообщении.

Как уточняется, также воду раздадут на автостанции «Орехово».

«Чтобы легче переносить жару, избегайте прямых солнечных лучей, следите за водным балансом и носите свободную светлую одежду. Мы следим за температурой и, если надо, корректируем список», - добавили в пресс-службе.

Отмечается также, что сотрудники ЦППК будут раздавать воду на вокзалах (Ярославском, Казанском, Курском, Павелецком, Киевском, Белорусском, Савеловском) с 16:30 до 18:30. На Ленинградском вокзале перевозчик МТППК раздает питьевую воду при температуре воздуха выше 30 градусов. Также воду раздают на станциях: «Мытищи», «Выхино», «Подольск», «Железнодорожная», «Лобня», «Одинцово», «Тушинская», «Пушкино», «Окружная», «Площадь трех вокзалов (Каланчевская)», «Ольгино», «Расторгуево», «Раменское», «Славянский бульвар», «Нахабино» и «Павшино».

Ранее сообщалось, что «Аэроэкспресс» третий день раздает пассажирам экспресс-автобусов бесплатную бутилированную питьевую воду.

Новости Москвы,Видео,Акционерный банк "Пушкино",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители