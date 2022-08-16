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1 час назад

Партнерами программы «Миллион призов» впервые стали музеи и театры

Агентство «Москва»

В 2022 году партнерами акции «Миллион призов» впервые стали музеи и театры, теперь москвичи, которые в сентябре проголосуют онлайн на выборах муниципальных депутатов, смогут приобрести за баллы сертификаты и билеты на посещение культурных мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба Московской торгово-промышленной палаты (МТПП).

«Театры и музеи приобретут после этой акции новых зрителей и посетителей, многие из которых станут завсегдатаями. В результате акция станет дополнительной поддержкой, которая всегда важна для развития культурно-досуговых и развлекательных учреждений», - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

В пресс-службе добавили, что к акции уже присоединилось более 160 партнеров, среди них - магазины одежды и обуви, детских и спортивных товаров, кафе, рестораны и многие другие.

«Мы приглашаем предпринимателей столицы принять участие в акции «Миллион призов». Все, что нужно - желание и техническая возможность. Для удобства мы создали специальный раздел на сайте МТПП. На нем можно ознакомиться с основными условиями акции и призовым фондом, а также получить информацию о требованиях к потенциальным партнерам акции», - цитирует пресс-служба президента МТПП Владимира Платонова.

В пресс-службе напомнили, что в 2022 году москвичи, проголосовавшие онлайн на выборах муниципальных депутатов, смогут выиграть один из 100 автомобилей или от 3 тыс. до 10 тыс. баллов, которые можно будет обменять на полезные покупки у партнеров программы. Один балл равен 1 руб.

Электронное голосование на выборах депутатов советов муниципальных образований пройдет в столице с 9 по 11 сентября.

Новости Москвы,Видео,Владимир Платонов,
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