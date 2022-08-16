В Ватутинках построят детский сад с бассейном

Современный трехэтажный детский сад с бассейном построят в Новомосковском административном округе Москвы в рамках программы реновации, рассказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

По его словам, учреждение будет рассчитано на 350 мест. Оно расположится по адресу поселение Десеновское, деревня Ватутинки, земельный участок 2. Строительство детсада проведут на средства городского бюджета в рамках реализации Адресной инвестиционной программы, уточнил Войстратенко.

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"Выданное разрешение на строительство дошкольной организации позволяет застройщику приступить к работам в новом микрорайоне, где возводятся жилые дома по программе реновации. Проект предполагает комплексный подход к инфраструктуре, и этот детский сад будет первым среди планируемых здесь образовательных объектов", – заявил он.

По словам Войстратенко, в отдельном блоке здания на первом этаже расположится бассейн размером шесть на три метра для оздоровительных процедур и занятий. Также там оборудуют 14 групповых ячеек, кабинеты для занятий, спортивный зал, кухню полного цикла и установят лифт грузоподъемностью 1 тысяча килограммов для людей с ограниченными возможностями и перевозки пожарных.

"На улице для каждой возрастной группы обустроят игровую площадку со специальным покрытием. Там также оборудуют площадку для общих сборов и проведения линеек, места хранения колясок и санок и спортивную зону", – говорится в сообщении.

Отмечается, что качество работ проверят специалисты Центра экспертиз исследований и испытаний в строительстве. Войстратенко добавил, что столичные власти продолжат развивать образовательную инфраструктуру в ТиНАО в ближайшие годы.

"Мы ожидаем, что будут появляться новые школы и детские сады для жителей уже построенных и возводимых жилых кварталов. С начала года комитет выдал разрешение на строительство 10 образовательных учреждений в Троицком и Новомосковском административных округах", – пояснил он.