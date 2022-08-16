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40 минут назад

Технопарк появится на месте бывшей промзоны в Щукине

Москва24иещё 2

В столичном районе Щукино на месте бывшей промзоны Октябрьское поле началось строительство технопарка, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.

Технопарк появится на месте бывшей промзоны в Щукине
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишинпортал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

"На данный момент здесь полностью завершен снос, идет обустройство бытового городка. Строители проводят планировку территории, осуществляют устройство подъездных путей, а также организацию мест складирования и хранения материалов", – приводятся в сообщении слова главы Стройкомплекса Андрея Бочкарева.

По его словам, за счет комплексного развития бывшей промзоны будет сформирован современный микрорайон с зонами отдыха, социальной инфраструктурой и рабочими местами.

В свою очередь, гендиректор "РГ-Девелопмент" Татьяна Тихонова отметила, что площадь здания технопарка составит почти 12 тысяч квадратных метров.

"Новые технопарки, которые сейчас создают в столице, не только обеспечивают рабочие места, но и способствуют развитию высоких технологий и промышленной индустрии", – добавила Тихонова.

Ранее заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что не менее 45 спортивных объектов построят в столице в рамках проекта комплексного развития заброшенных и неэффективно используемых территорий "Индустриальные кварталы".

Он уточнил, что реорганизовать планируется порядка 150 участков бывших промзон и заброшенных территорий. В результате в городе появятся новые районы с развитой инфраструктурой, комфортной для жизни и работы горожан. Это будут открытые и закрытые спортивные площадки, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы, а также скалолазные центры.

Новости Москвы,Татьяна Тихонова,Владимир Ефимов,Андрей Бочкарев,
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