Стало известно число бездомных кошек в Москве

В Москве живут минимум 70 тысяч бездомных кошек, рассказала «Мосленте» директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева.

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«В прошлом году мы провели подсчет бездомных кошек в Москве, и выяснили, что в городе их проживает не менее 70 тысяч. При этом кошачьих мест в столичных муниципальных приютах всего тысяча», – заявила она.

По словам Дмитриевой, в столице есть 13 муниципальных приютов, в которых находятся 17 тысяч собак, а под кошек мест совсем мало. На сегодня, как отметила эксперт, у нас нет механизмов для снижения рождаемости этих животных.

«Если все будет по-прежнему, то они будут плодиться, а люди и дальше будут их выбрасывать, тем самым пополняя армию бездомных животных», – сказала она.

Дмитриева добавила, что, когда принимается решение о реконструкции территории или сносе определенного здания, не ведется никакого «зоомониторинга» на предмет обнаружения на этом месте кошек.

«На территории завода «МИГ», который сносился зимой, порядка 150 кошек было вывезено волонтерами. В среднем в одном сносимом доме живет не менее пяти животных», – подчеркнула эксперт.