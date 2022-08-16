В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
28 минут назад

Стало известно число бездомных кошек в Москве

Мир24

В Москве живут минимум 70 тысяч бездомных кошек, рассказала «Мосленте» директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева.

Стало известно число бездомных кошек в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В прошлом году мы провели подсчет бездомных кошек в Москве, и выяснили, что в городе их проживает не менее 70 тысяч. При этом кошачьих мест в столичных муниципальных приютах всего тысяча», – заявила она.

По словам Дмитриевой, в столице есть 13 муниципальных приютов, в которых находятся 17 тысяч собак, а под кошек мест совсем мало. На сегодня, как отметила эксперт, у нас нет механизмов для снижения рождаемости этих животных.

«Если все будет по-прежнему, то они будут плодиться, а люди и дальше будут их выбрасывать, тем самым пополняя армию бездомных животных», – сказала она.

Дмитриева добавила, что, когда принимается решение о реконструкции территории или сносе определенного здания, не ведется никакого «зоомониторинга» на предмет обнаружения на этом месте кошек.

«На территории завода «МИГ», который сносился зимой, порядка 150 кошек было вывезено волонтерами. В среднем в одном сносимом доме живет не менее пяти животных», – подчеркнула эксперт.

Ранее сообщалось, что во Всемирный день бездомных животных 20 августа жителям столицы представится возможность осчастливить животных из приютов. В этот день более 120 собак и кошек из приютов приедут на выставку «Домой!», которая пройдет на Даниловской мануфактуре.

Новости Москвы,Екатерина Дмитриева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители