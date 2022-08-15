В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
43 минуты назад

Бесплатная лекция о здоровом образе жизни пройдет в летнем кинотеатре «Музеон» 20 августа

Агентство «Москва»иещё 1

Седьмая бесплатная дискуссия лектория «Здоровая Москва» - «Как найти ЗОЖ в большом городе. От отговорок к реальным действиям» пройдет 20 августа в 16:00 в летнем кинотеатре «Музеон». Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Лекция о здоровом образе жизни пройдет в летнем кинотеатре «Музеон»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Здоровье начинается со стремления человека быть активным и хорошо себя чувствовать. Базовые принципы здорового образа жизни, такие как умеренная физическая активность, рациональное питание, полноценный сон и отсутствие вредных привычек - это простые разумные вещи, которые под силу каждому. А желание их придерживаться в совокупности с привычкой к регулярной проверке здоровья способны защитить от рисков развития многих заболеваний. Отмечу, что перенесенный COVID-19 повышает риски возникновения проблем со здоровьем. Все, кому нужна поддержка в начале пути к ЗОЖ, интересны лайфхаки и мнение врача, могут принять участие», - приводятся в сообщении слова главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Москвы, главного врача консультативно-диагностической поликлиники №121, кандидата медицинских наук Андрея Тяжельникова.

Вместе с Андреем Тяжельниковым принципы здорового образа жизни для жителей мегаполисов обсудят врач-терапевт высшей категории, директор дирекции по координации деятельности медицинских организаций Депздрава Москвы Алексей Безымянный и врач психиатр психиатрической клинической больницы №4 имени Ганнушкина Полина Свечникова. Модератором выступит российская радио- и телеведущая Юлия Барановская.

Как поясняется в материале, гостям парка расскажут, сложнее ли вести здоровый образ жизни тем, кто живет в большом городе, можно ли вести ЗОЖ наполовину, действительно ли ЗОЖ - панацея от всех проблем с организмом и многое другое. Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители