Лекция о здоровом образе жизни пройдет в летнем кинотеатре «Музеон»

Седьмая бесплатная дискуссия лектория «Здоровая Москва» - «Как найти ЗОЖ в большом городе. От отговорок к реальным действиям» пройдет 20 августа в 16:00 в летнем кинотеатре «Музеон». Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«Здоровье начинается со стремления человека быть активным и хорошо себя чувствовать. Базовые принципы здорового образа жизни, такие как умеренная физическая активность, рациональное питание, полноценный сон и отсутствие вредных привычек - это простые разумные вещи, которые под силу каждому. А желание их придерживаться в совокупности с привычкой к регулярной проверке здоровья способны защитить от рисков развития многих заболеваний. Отмечу, что перенесенный COVID-19 повышает риски возникновения проблем со здоровьем. Все, кому нужна поддержка в начале пути к ЗОЖ, интересны лайфхаки и мнение врача, могут принять участие», - приводятся в сообщении слова главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Москвы, главного врача консультативно-диагностической поликлиники №121, кандидата медицинских наук Андрея Тяжельникова.
Вместе с Андреем Тяжельниковым принципы здорового образа жизни для жителей мегаполисов обсудят врач-терапевт высшей категории, директор дирекции по координации деятельности медицинских организаций Депздрава Москвы Алексей Безымянный и врач психиатр психиатрической клинической больницы №4 имени Ганнушкина Полина Свечникова. Модератором выступит российская радио- и телеведущая Юлия Барановская.
Как поясняется в материале, гостям парка расскажут, сложнее ли вести здоровый образ жизни тем, кто живет в большом городе, можно ли вести ЗОЖ наполовину, действительно ли ЗОЖ - панацея от всех проблем с организмом и многое другое. Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация.