Лекция о здоровом образе жизни пройдет в летнем кинотеатре «Музеон»

«Здоровье начинается со стремления человека быть активным и хорошо себя чувствовать. Базовые принципы здорового образа жизни, такие как умеренная физическая активность, рациональное питание, полноценный сон и отсутствие вредных привычек - это простые разумные вещи, которые под силу каждому. А желание их придерживаться в совокупности с привычкой к регулярной проверке здоровья способны защитить от рисков развития многих заболеваний. Отмечу, что перенесенный COVID-19 повышает риски возникновения проблем со здоровьем. Все, кому нужна поддержка в начале пути к ЗОЖ, интересны лайфхаки и мнение врача, могут принять участие», - приводятся в сообщении слова главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Москвы, главного врача консультативно-диагностической поликлиники №121, кандидата медицинских наук Андрея Тяжельникова.