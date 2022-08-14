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1 час назад

В Депздраве Москвы рассказали об отравлении людей на юго-востоке столицы

RT на русскомиещё 1

В пресс-службе столичного Департамента здравоохранения рассказали об отравлении людей на юго-востоке Москвы.

В Депздраве рассказали об отравлении людей в Москве
Фото: ТАССТАСС

Как сообщили в ведомстве РИА Новости, трое жильцов на юго-востоке Москвы обратились за медпомощью, двое из которых были госпитализированы.

«На место происшествия по адресу проспект 40 лет Октября, дом 11, оперативно прибыли экстренные медицинские службы. Жители дома эвакуированы. Трое жильцов, все члены одной семьи, обратились за медицинской помощью. Две женщины госпитализированы с признаками отравления, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — рассказали в пресс-службе.

В Депздраве Москвы отметили, что состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, угрозы для жизни нет.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали от неизвестного вещества в доме на юго-востоке Москвы.

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