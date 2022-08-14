В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
8 минут назад

Москвичам предсказали "сверхлетнюю" погоду

Майк Габриелян

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о «сверхлетней погоде» в Москве на предстоящей неделе. Его прогноз передает RT.

«Погода будет летняя, я бы даже сказал, "сверхлетняя"», - сказал синоптик.

В начале недели температура будет превышать норму примерно на 5 °С, а к середине недели — на 6 С.

По оценке Вильфанда, это московская погода в «курско-ростовском исполнении», поскольку в столичном регионе властвует мощный антициклон. Столица оказалась в теплом секторе этого циклона.

Ночью в понедельник и вторник воздух прогреется до +16...+19, в центре столицы - до +22, что превратит московские ночи в «тропические». Днем будет +28...+32.

Метеоролог отметил, что из-за теплых ночей организм не успевает восстановиться от летнего зноя. Это может быть опасно для здоровья. Ситуацию усугубит то, что осадков в течение всей недели не ожидается, а давление будет высоким.

Ранее синоптики предупредили, что некоторые регионы России в сентябре ждет «ливневое безумие» и «полный финиш».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители