Москвичам предсказали "сверхлетнюю" погоду

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о «сверхлетней погоде» в Москве на предстоящей неделе. Его прогноз передает RT.

«Погода будет летняя, я бы даже сказал, "сверхлетняя"», - сказал синоптик.

В начале недели температура будет превышать норму примерно на 5 °С, а к середине недели — на 6 С.

По оценке Вильфанда, это московская погода в «курско-ростовском исполнении», поскольку в столичном регионе властвует мощный антициклон. Столица оказалась в теплом секторе этого циклона.

Ночью в понедельник и вторник воздух прогреется до +16...+19, в центре столицы - до +22, что превратит московские ночи в «тропические». Днем будет +28...+32.

Метеоролог отметил, что из-за теплых ночей организм не успевает восстановиться от летнего зноя. Это может быть опасно для здоровья. Ситуацию усугубит то, что осадков в течение всей недели не ожидается, а давление будет высоким.