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1 час назад

Потомство появилось у редких птиц в Терлецком лесопарке

Вечерняя Москваиещё 3

Краснокнижные птицы вывели потомство в Терлецком лесопарке на востоке Москвы. Об этом в воскресенье, 14 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Потомство появилось у редких птиц в Терлецком лесопарке
Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ruОфициальный сайт мэра Москвы / mos.ru

В ведомстве уточнили, что птенцы появились у крачки, которая занесена в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости, а также у краснокнижной лысухи (первая категория) и чомги (третья категория). Специалисты Мосприроды считают, последние два вида обзавелись здесь потомством впервые за последнее десятилетие.

Уточняется, что в общей сложности на природных территориях столицы обитают 88 видов птиц, занесенный в Красную книгу, из них 15 — водоплавающие.

Так, лысуха получила название из-за белого кожистого пятня на передней части головы. На Утином пруду в Терлецком лесопарке родители следят за птенцами, которым уже исполнилось полтора месяца.

У чомг птенцы появились две недели назад. Эти птицы также являются заботливыми родителями и даже возят своих малышей на спине.

Речные крачки, которые являются очень шумными пернатыми, стали родителями полтора месяца назад, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что специалисты Мосприроды заметили на берегу Верхнего Кузьминского пруда в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» редкую птицу — травника, или красноножку.

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