Потомство появилось у редких птиц в Терлецком лесопарке

Краснокнижные птицы вывели потомство в Терлецком лесопарке на востоке Москвы. Об этом в воскресенье, 14 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

В ведомстве уточнили, что птенцы появились у крачки, которая занесена в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости, а также у краснокнижной лысухи (первая категория) и чомги (третья категория). Специалисты Мосприроды считают, последние два вида обзавелись здесь потомством впервые за последнее десятилетие.

Уточняется, что в общей сложности на природных территориях столицы обитают 88 видов птиц, занесенный в Красную книгу, из них 15 — водоплавающие.

Так, лысуха получила название из-за белого кожистого пятня на передней части головы. На Утином пруду в Терлецком лесопарке родители следят за птенцами, которым уже исполнилось полтора месяца.

У чомг птенцы появились две недели назад. Эти птицы также являются заботливыми родителями и даже возят своих малышей на спине.

Речные крачки, которые являются очень шумными пернатыми, стали родителями полтора месяца назад, передает официальный сайт мэра Москвы.