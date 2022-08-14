Названы самые популярные профессии москвичей

Список возглавили сервисная индустрия, оптовая и розничная торговля, а также транспорт и логистика. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«На данный момент в нашей агрегированной базе открыто более 330 тысяч вакансий, из них около 60% — по этим направлениям. Кандидаты определяют правила игры, ведь предложений о работе больше, чем претендентов на неё», — заявила первый заместитель руководителя департамента труда и соцзащиты населения столицы Александра Александрова.
По её словам, в сервисной индустрии самыми популярными стали вакансии поваров, официантов, парикмахеров и администраторов.
В оптовой и розничной торговли самые востребованные соискателями позиции — менеджер по продажам, продавец-консультант и кассир. В сфере транспорта и логистики наиболее популярные вакансии — водитель, диспетчер, экспедитор и оператор call-центра.