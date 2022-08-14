Названы самые популярные профессии москвичей

«На данный момент в нашей агрегированной базе открыто более 330 тысяч вакансий, из них около 60% — по этим направлениям. Кандидаты определяют правила игры, ведь предложений о работе больше, чем претендентов на неё», — заявила первый заместитель руководителя департамента труда и соцзащиты населения столицы Александра Александрова.