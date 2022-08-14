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1 час назад

В Мневниках появится комплекс по обслуживанию речных электросудов

ТАССиещё 3

Строительство многофункционального комплекса по обслуживаю и зарядке речных электросудов началось в столичном районе Мневники. Об этом в воскресенье сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

В Мневниках появится комплекс по обслуживанию речных электросудов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По поручению мэра Москвы С. Собянина мы развиваем новый водный транспорт в столице. Начали строительство многофункционального комплекса для обслуживания и зарядки электрических речных судов. Мы позаботились также о чистоте акватории Москвы-реки, поэтому не только сами электросуда будут на 100% экологичными, но и вся инфраструктура для них", - приводятся в тексте слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

Как рассказали в департаменте, комплекс для обслуживания речных электросудов, который появится в столичном районе Мневники, будет двухэтажным. В нем разместятся производственные и офисные помещения. Через ворота суда будут попадать в специальные отсеки, где будут проводиться работы по их обслуживанию. Рядом появится причал для швартовки, рассчитанный на 10 судов.

В материале напомнили, что регулярный речной транспорт планируется запустить в тестовом режиме в Москве до конца года.

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