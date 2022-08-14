В Мневниках появится комплекс по обслуживанию речных электросудов

"По поручению мэра Москвы С. Собянина мы развиваем новый водный транспорт в столице. Начали строительство многофункционального комплекса для обслуживания и зарядки электрических речных судов. Мы позаботились также о чистоте акватории Москвы-реки, поэтому не только сами электросуда будут на 100% экологичными, но и вся инфраструктура для них", - приводятся в тексте слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.