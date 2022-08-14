Собянин рассказал о досрочном открытии движения на участке БКЛ

Движение на участке "Савеловская" – "Петровский парк" Большой кольцевой линии Московского метрополитена будет открыто досрочно в понедельник, 15 августа, сообщил Сергей Собянин.

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"Сейчас заканчиваем проверку всех систем и готовимся к запуску 15 августа поездов на участке "Савеловская" – "Петровский парк" Большой кольцевой линии. Закрытие было связано с интеграцией в действующую сеть метро новых станций БКЛ", – написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.

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По словам Собянина, специалисты проложили в тоннеле новые кабели, установили оборудование для управления движением составов и провели пусконаладочные работы. Все запланированные манипуляции были завершены раньше установленного срока.

Мэр отметил, что власти предприняли все необходимое, чтобы пассажиры не испытывали неудобств от временного закрытия участка БКЛ. Так, вдоль маршрута был запущен дополнительные наземный транспорт, а сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров помогали горожанам сориентироваться в новых условиях.

"Скоро москвичи снова смогут строить привычные и удобные маршруты через БКЛ. После запуска всего Большого метрокольца поездки по городу станут более комфортными и быстрыми. Экономия в пути составит до 45 минут в день, также существенно разгрузятся радиальные и Кольцевая линии", – заявил Собянин.

Он рассказал, что в перспективе БКЛ будет иметь наибольшее количество пересадок среди всех линий столичного метро – больше 45. Пассажиры смогут перейти на радиальные линии, Московское центральное кольцо и Московские центральные диаметры. Запуск всех участков линии позволит улучшить транспортную ситуацию в 34 районах Москвы, в которых проживают более 3 миллионов человек, отметил Собянин.

"Уже сейчас число поездок по БКЛ составляет до 570 тысяч в день, а после полного ввода мы ожидаем, что на Большом кольце в рабочий день их будет уже 750 тысяч", – добавил он.

Изначально планировалось, что участок Большой кольцевой линии метро между станциями "Савеловская" и "Петровский парк" будет закрыт до 22 августа.