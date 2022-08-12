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10 минут назад

Медовый спас отметят на ВДНХ 14 августа играми и тематическими мастер-классами

Агентство «Москва»

На ВДНХ 14 августа отметят Медовый спас, для гостей подготовили тематические мастер-классы и народные игры. Об этом сообщает пресс-служба выставки.

На ВДНХ отметят медовый спас
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В эколого-просветительском центре «Пчеловодство» праздничная программа начнется 14 августа в 12:00. Специалисты экоцентра в игровой форме познакомят гостей ВДНХ с традициями первого из трех августовских спасов, расскажут о старинных преданиях и легендах. Медовый спас - народный праздник, когда традиционно начинается откачка меда из сот ульев. Понаблюдать за этим процессом и узнать премудрости пчеловодного ремесла гости экоцентра смогут на мастер-классе «Медовая карусель». Также их ждут народные игры от детского сада «Светлячок», мастер-класс по созданию куклы из соломы от «Городской фермы» и музыкальные номера», - говорится в сообщении.

Как добавляется, посетители выставки также смогут попробовать и приобрести мед и различную продукцию пчеловодства в Медовом домике, который располагается в строении №266 Парка ремесел.

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