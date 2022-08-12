На ВДНХ отметят медовый спас

«В эколого-просветительском центре «Пчеловодство» праздничная программа начнется 14 августа в 12:00. Специалисты экоцентра в игровой форме познакомят гостей ВДНХ с традициями первого из трех августовских спасов, расскажут о старинных преданиях и легендах. Медовый спас - народный праздник, когда традиционно начинается откачка меда из сот ульев. Понаблюдать за этим процессом и узнать премудрости пчеловодного ремесла гости экоцентра смогут на мастер-классе «Медовая карусель». Также их ждут народные игры от детского сада «Светлячок», мастер-класс по созданию куклы из соломы от «Городской фермы» и музыкальные номера», - говорится в сообщении.