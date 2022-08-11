Вильфанд спрогнозировал продление купального сезона в Москве

Повышение температуры воды повлечет за собой продление купального сезона: так, водоемы Москвы прогреются до 21 градуса. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 11 августа, сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Фото: Денис Воронин / АГН Москва Денис Воронин / АГН Москва

— Такие условия сохранятся и на следующей неделе, и даже прогнозируется повышение температуры воды, в сравнении с выходными на этой неделе. В выходные перемещение воздуха изменит свое направление: он будет перемещаться с востока и юго-востока, что способствует потеплению, — заявил он.

По словам собеседника «ВМ», в субботу, 13 августа, ожидается жара от 28 до 30 градусов. При этом в воскресенье, 14 августа, температура поднимется вплоть до 31 градуса.

Вильфанд подчеркнул, что такие показатели выше климатической нормы на пять градусов. Погода в выходные ожидается ясной, осадков не ожидается, также будет дуть слабый восточный ветер.

Синоптик также предупредил москвичей, которые собираются оставаться в эти дни в городе: жара в 30 градусов и выше тяжело переносится в мегаполисах. Поэтому вскоре будут объявлено предупреждения о сильной жаре, заключил Вильфанд.

До этого Вильфанд сообщил, что умеренная погода в столице относительно аномальной жары в Европе связана с перемещением в Москву холодных воздушных масс с севера, а в Европу воздушные потоки идут с юга.