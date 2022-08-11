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4 часа назад

Более 5 тыс. москвичей записались в наблюдатели за выборами в столице от Общественной палаты города

Агентство «Москва»иещё 2

Более 5 тыс. москвичей записались в наблюдатели за выборами в 2022 году от Общественной палаты Москвы. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев в ходе заседания штаба.

Более 5 тысяч москвичей записались в наблюдатели за выборами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы планируем собрать от Общественной палаты и направить на избирательные участки более 10 тыс. наблюдателей. Сегодня экватор преодолен. Более 5 тыс. москвичей уже записались в наблюдатели от Общественной палаты города», - сказал Ковалев.

Он добавил, что для наблюдателей уже подготовлен образовательный курс. Он стартует в онлайн-формате с 24 августа. «Очно коллеги соберутся уже 25 августа», - уточнил Ковалев.

Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве пройдет с 9 по 11 сентября 2022 года. Муниципальные выборы пройдут в 125 из 146 муниципальных образований столицы.

Новости Москвы,Вадим Ковалев,Общественная палата России,
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