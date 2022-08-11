Более 5 тысяч москвичей записались в наблюдатели за выборами

Более 5 тыс. москвичей записались в наблюдатели за выборами в 2022 году от Общественной палаты Москвы. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев в ходе заседания штаба.

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«Мы планируем собрать от Общественной палаты и направить на избирательные участки более 10 тыс. наблюдателей. Сегодня экватор преодолен. Более 5 тыс. москвичей уже записались в наблюдатели от Общественной палаты города», - сказал Ковалев.

Он добавил, что для наблюдателей уже подготовлен образовательный курс. Он стартует в онлайн-формате с 24 августа. «Очно коллеги соберутся уже 25 августа», - уточнил Ковалев.