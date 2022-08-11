Вильфанд рассказал москвичам об опасном «острове тепла»

«В субботу и воскресенье температура в Москве будет приближаться к 30-градусной отметке, а наиболее надежно можно говорить, что она превысит ее в начале следующей недели. В понедельник и вторник температуры будет выше нормы на 5 градусов. Это связано с тем, что Москва будет находиться в теплом секторе антициклона, и адвекция теплых воздушных масс с востока и солнечная энергия при малооблачном небе приведут к такому повышению температуры. Это представляет опасность, и об этом следует предупредить, чтобы люди, которые тяжело переносят жару, могли переехать, например, на дачу», - сказал Вильфанд.