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7 минут назад

Вильфанд посоветовал москвичам спрятаться за городом от опасного «острова тепла» на следующей неделе

Агентство «Москва»

На следующей неделе столбики термометров в столице превысят 30-градусную отметку, в такую погоду в городе представляет опасность «остров тепла». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Вильфанд рассказал москвичам об опасном «острове тепла»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В субботу и воскресенье температура в Москве будет приближаться к 30-градусной отметке, а наиболее надежно можно говорить, что она превысит ее в начале следующей недели. В понедельник и вторник температуры будет выше нормы на 5 градусов. Это связано с тем, что Москва будет находиться в теплом секторе антициклона, и адвекция теплых воздушных масс с востока и солнечная энергия при малооблачном небе приведут к такому повышению температуры. Это представляет опасность, и об этом следует предупредить, чтобы люди, которые тяжело переносят жару, могли переехать, например, на дачу», - сказал Вильфанд.

Как пояснил синоптик, при малооблачном небе солнечные лучи прогревают не только асфальт, но и стены высотных домов, которые находятся в столице.

«Этот дополнительный эффект приводит к тому, что создается «остров тепла», когда в пригороде температура заметно ниже, чем в центре. Это связано именно с той солнечной энергией, которую воспринимают стены домов. В центре города еще много тепловых коммуникацией, которые дают дополнительную энергию», - подчеркнул он.

В такую погоду не следует оставаться но солнце, особенно это актуально для людей немолодого возраста, добавил синоптик.

«Это может привести к очень негативным последствиям. Рекомендация: с 11:00 до 15:00 находиться только в тени, иначе будет дополнительный тепловой стресс», - предупредил Вильфанд.

Новости Москвы,Погода,Роман Вильфанд,
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