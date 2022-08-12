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1 час назад

Фестиваль фейерверков «Ростех» озарит Москву

BFM.RUиещё 2

В эти выходные, 13 и 14 августа, в Москве пройдет седьмой Международный фестиваль фейерверков «Ростех». В этом году он будет посвящен народному искусству и нематериальному культурному наследию народов России.

Фестиваль фейерверков «Ростех» озарит Москву
Фото: ТАССТАСС

В конкурсной программе примут участие восемь команд из разных стран мира. Но фестиваль не ограничивается пиротехническим шоу, указывает генеральный директор компании «Пиротехнические технологии», организатор фестиваля Олег Долгов:

— В этом году в фестивале примут участие команды из Аргентины, Бразилии, Мексики, Китая, Пакистана, Сербии, Киргизии и России.

— Тема этого года — традиции, обычаи, искусство народов России. Означает ли это, что команды из других стран будут выстраивать свои программы, исходя из этого видения?

— Это общая тема. Она касается всего фестиваля, не только пиротехнического выступления. Она касается выступлений в парке тех зон, которые оформляются, того шоу, которое ставит Илья Авербух. В пиротехнических показах это будет отражено в первых двух минутах, которые мы попросили сделать на музыку российских и советских композиторов. Помимо фейерверков, будут выступления музыкантов. Сама программа фестиваля начнется с двух часов дня. Это будут различные спортивные активности, это будет два раза в день спектакль экстремального вида спорта «Тайна Острова сокровищ» для детей, для которых была построена прекрасная специальная сцена в виде пиратского корабля с пушками. После этого детей можно попробовать научить кататься на роликах, но для этого нужно прийти со своими роликами. Будет гимнастика с олимпийскими чемпионами, а также выступления хедлайнеров: 13 августа — группа «Градусы», 14 августа — Баста. А после этого начнутся театрализованное шоу и выступление команд. Поэтому в парке можно провести весь день.

Фестиваль пройдет в Братеевском каскадном парке. Никаких ковидных ограничений на территории не предусмотрено. Маски — по желанию.

Новости Москвы,Олег Долгов,Илья Авербух,Ростех,
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