Фестиваль фейерверков «Ростех» озарит Москву

— Это общая тема. Она касается всего фестиваля, не только пиротехнического выступления. Она касается выступлений в парке тех зон, которые оформляются, того шоу, которое ставит Илья Авербух. В пиротехнических показах это будет отражено в первых двух минутах, которые мы попросили сделать на музыку российских и советских композиторов. Помимо фейерверков, будут выступления музыкантов. Сама программа фестиваля начнется с двух часов дня. Это будут различные спортивные активности, это будет два раза в день спектакль экстремального вида спорта «Тайна Острова сокровищ» для детей, для которых была построена прекрасная специальная сцена в виде пиратского корабля с пушками. После этого детей можно попробовать научить кататься на роликах, но для этого нужно прийти со своими роликами. Будет гимнастика с олимпийскими чемпионами, а также выступления хедлайнеров: 13 августа — группа «Градусы», 14 августа — Баста. А после этого начнутся театрализованное шоу и выступление команд. Поэтому в парке можно провести весь день.