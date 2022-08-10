В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
17 часов назад

Танцевальные вечера пройдут под открытым небом в Музее Победы

Вечерняя Москваиещё 3

Музей Победы в Москве организует танцевальные вечера под открытым небом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бесплатные мастер-классы по танго и танцевальные вечера стартуют в столичном Музее Победы с 14 августа по воскресным дням. Об этом сообщили в пресс-службе музея в среду, 10 августа.

— В филиале Музея Победы — музее «Главные Оружейные Реликвии Армии» 14 августа стартует цикл мастер-классов по танго. Каждое воскресенье посетителям музея предлагают бесплатно присоединиться к занятиям по танцам от преподавателей клуба «Планетанго». Предварительной регистрации не требуется, — отметили в ведомстве.

Посетители музея смогут обучиться специфике танца под руководством опытных преподавателей. Трехчасовые занятия проведут Владислав Курилко и Виктория Цивинская, призеры чемпионата России — 2022, вице-чемпионы Москвы — 2022.

Мастер-классы будут проходить на площадке под открытым небом, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого в пресс-службе сообщили о проведении семейного фестиваля «День фронтовой собаки» в Музее Победы 20 августа. Мероприятие будет посвящено подвигам служебных собак в годы Великой Отечественной войны.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители