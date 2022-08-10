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52 минуты назад

В Москве робокурьеры принесли гражданам почти 3 тысячи посылок

Вести Подмосковья

С начала текущего года беспилотные роботы Яндекса доставили жителям столицы около 3 тысяч посылок. Это в среднем по 400 отправлений в месяц. В июле услуга распространилась еще на два района — Марьино и Очаково. Об этом сообщает пресс-служба «Почты России».

В Москве робокурьеры принесли почти 3 тысячи посылок
Фото: Сергей Киселев / АГН "Москва"Сергей Киселев / АГН "Москва"

На сегодняшний день в проекте принимают участие 31 почтовое отделение. Четыре из них подключились к программе в прошлом месяце. Это отделение №119361 в Очаково, №109469 в Марьино, а также отделения №109451 и №109341. Радиус доставки посылки таким способом составляет два километра.

Теперь робокурьеры доставляют отправления в 13 районах города, среди которых Очаково, Марьино, Раменки, районы около станций метро Белорусская, Сокол, Аэропорт, Цветной бульвар. Вызов робота осуществляется через мобильное приложение «Почты России». После обработки заявки сотрудники загружают посылку и робот отправляется по указанному адресу.

«Наши роботы-курьеры доставляют мелкие пакеты, бандероли или посылки весом до 15 кг. Беспилотные доставщики доказали свою универсальность и проходимость: они работают в любую погоду, зимой и летом. И если на старте проекта наши клиенты заказывали такую доставку больше из любопытства, то сейчас это становится привычной опцией», — отметила директор макрорегиона Москва «Почты России» Руслан Маликов.

Новости Москвы,Руслан Маликов,Почта России,
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