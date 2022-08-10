В Москве робокурьеры принесли почти 3 тысячи посылок

С начала текущего года беспилотные роботы Яндекса доставили жителям столицы около 3 тысяч посылок. Это в среднем по 400 отправлений в месяц. В июле услуга распространилась еще на два района — Марьино и Очаково. Об этом сообщает пресс-служба «Почты России».

Фото: Сергей Киселев / АГН "Москва" Сергей Киселев / АГН "Москва"

На сегодняшний день в проекте принимают участие 31 почтовое отделение. Четыре из них подключились к программе в прошлом месяце. Это отделение №119361 в Очаково, №109469 в Марьино, а также отделения №109451 и №109341. Радиус доставки посылки таким способом составляет два километра.

Теперь робокурьеры доставляют отправления в 13 районах города, среди которых Очаково, Марьино, Раменки, районы около станций метро Белорусская, Сокол, Аэропорт, Цветной бульвар. Вызов робота осуществляется через мобильное приложение «Почты России». После обработки заявки сотрудники загружают посылку и робот отправляется по указанному адресу.