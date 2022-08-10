Сотрудники супермаркета «Магнит» пришли на помощь своим коллегам из «Пятерочки» и предотвратили кражу. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы», в чьем распоряжении оказались снятые очевидцем кадры.

Один из посетителей магазина попытался похитить товар, положив его в коляску с ребенком. Однако его замысел не увенчался успехом, поскольку ему помешали не только местные сотрудники, но и работники соседнего супермаркета. На записи видно, что мужчине не дают покинуть торговую точку.