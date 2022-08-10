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1 час назад

Охранники «Магнита» предотвратили кражу из «Пятерочки»: видео

Денис Фьючин

Сотрудники супермаркета «Магнит» пришли на помощь своим коллегам из «Пятерочки» и предотвратили кражу. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы», в чьем распоряжении оказались снятые очевидцем кадры.

Один из посетителей магазина попытался похитить товар, положив его в коляску с ребенком. Однако его замысел не увенчался успехом, поскольку ему помешали не только местные сотрудники, но и работники соседнего супермаркета. На записи видно, что мужчине не дают покинуть торговую точку.

«Ребенком прикрывается, наворовал», – возмущаются свидетели инцидента.

Новости Москвы,Общество,Происшествия,Видео,"Магнит",
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