Стал известен московский округ с наибольшим ростом преступности

Округ Москвы, в котором зафиксирован наибольший рост преступности, стал известен в Telegram-канале Прокуратуры Москвы. По состоянию на начало августа им стал Северный административный округ с увеличением на 9,4 процента, до 8007 случаев.

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На втором месте по росту преступности оказался Зеленоград с прибавкой на 7,1 процента, 2158 случаев. Увеличение количества правонарушений было зафиксировано в Юго-восточном и Северо-восточном округах на 4,6 и 0,8 процента соответственно. Наибольший спад преступности произошел в Юго-западном административном округе — минус 14,9 процентов.

При этом самым криминальным округом считается Центральный административный округ, где с начала 2022 года было совершено 11522 преступления. Тройку антилидеров также составили Восточный (9481) и Юго-восточный (9131) округа.

В Москве совершено 999 (минус 4 процента) грабежей, 22832 (минус 5,1 процента) мошенничества, 34609 (минус 2,1 процента) краж, в том числе 188 (минус 31,1 процента) из квартир, 347 (минус 20 процентов) краж автомобилей, 6791 (минус 39 процентов) кража с банковского счета, говорится в сообщении.

29348 преступлений было совершено с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.