В Москве открыли три поликлиники после капитального ремонта

В столице открыли еще три столичные поликлиники после капитального ремонта по новому московскому стандарту. Об этом во вторник, 10 августа сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Она уточнила, что открылись филиал № 3 городской поликлиники № 219, детская поликлиника № 98 и филиал № 1 детской поликлиники № 58.

— Программа капитального ремонта поликлиник по новому московскому стандарту активно продолжается. После завершения работ открываем еще три поликлиники: одну взрослую и две детских, — рассказала Анастасия Ракова.

По ее словам, в данный момент работы завершены уже в 58 зданиях поликлиник. В них были обновлены внутренняя и внешняя отделка, инженерные системы, а также установлено новое цифровое медицинское оборудование. Помимо этого, в поликлиниках теперь есть приятные зоны ожидания, современная удобная навигация и эргономичная мебель, передает сайт правительства и мэра Москвы.

Программа обновления поликлиник столицы включает более 200 зданий — практически 50 процентов амбулаторного фонда города. Новый московский стандарт подразумевает общие принципы оформления и технического оснащения строений, установку самого современного оборудования, удобную навигацию, создание комфортных зон ожидания, а также единый стандарт набора врачей-специалистов.