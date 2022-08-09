Собянин подвел итоги работы стройкомплекса

С начала года в Москве введено шесть миллионов квадратных метров недвижимости, а также была завершена проходка тоннелей Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Об этом во вторник, 9 августа, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

— В работе — 29 новых станций метро. В июне достроили ж/д линию до северного терминала Шереметьево и открыли новый терминал для «Аэроэкспресса». До конца года планируем завершить строительство трех новых и реконструкцию семи ж/д станций для МЦД, из них уже открыты станции Печатники D2 и Минская будущего D4, — заявил он.

По словам Собянина, ключевым дорожным проектом города на ближайшие годы остается строительство Московского скоростного диаметра.

Также с начала года в Москве появилось 37 новых школ, детсадов, медицинских учреждений, культурных и спортивных объектов. Так, была закончена реконструкция стадиона «Москвич» и строительство Международного центра самбо и Центра бокса в «Лужниках».

Кроме того, в центре внимания столичных властей остается программа реновации жилья. Основная задача — создание комфортной и сбалансированной городской среды, написал Собянин в своем Telegram-канале.