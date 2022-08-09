В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+35° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Собянин подвел итоги работы стройкомплекса за первую половину года

Вечерняя Москва

С начала года в Москве введено шесть миллионов квадратных метров недвижимости, а также была завершена проходка тоннелей Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Об этом во вторник, 9 августа, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Собянин подвел итоги работы стройкомплекса
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим МишинПресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

— В работе — 29 новых станций метро. В июне достроили ж/д линию до северного терминала Шереметьево и открыли новый терминал для «Аэроэкспресса». До конца года планируем завершить строительство трех новых и реконструкцию семи ж/д станций для МЦД, из них уже открыты станции Печатники D2 и Минская будущего D4, — заявил он.

По словам Собянина, ключевым дорожным проектом города на ближайшие годы остается строительство Московского скоростного диаметра.

Также с начала года в Москве появилось 37 новых школ, детсадов, медицинских учреждений, культурных и спортивных объектов. Так, была закончена реконструкция стадиона «Москвич» и строительство Международного центра самбо и Центра бокса в «Лужниках».

Кроме того, в центре внимания столичных властей остается программа реновации жилья. Основная задача — создание комфортной и сбалансированной городской среды, написал Собянин в своем Telegram-канале.

До этого Собянин сообщил, что за последние годы на территории столичного района Некрасовка специалисты возвели 17 детсадов и школ. По словам мэра, в настоящее время на стадии строительства находятся еще шесть объектов.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Аэропорт Шереметьево,Правительство Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители