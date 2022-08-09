Детские поликлиники Москвы завершили переход на цифровые карты

Электронные карты были и раньше. Но прежде медики всю информацию должны были дублировать в бумажные. Теперь, когда двойную работу делать не нужно, освободившееся время, а это до трети от приема, врачи смогут уделять непосредственно пациентам. Переход детских поликлиник на цифровые карты в Москве начался еще в прошлом году. Первыми это сделали два медучреждения – 110-я и 122-я поликлиники, они то и стали участниками пилотного проекта. Для хранения бумажных карт требовались целые комнаты. Сейчас, когда их вывезут, в помещении установят компьютеры, чтобы медики могли повышать свою квалификацию и проводить семинары. Все бумажные карты отвозят в Московский архив. Там они будут храниться, как и полагается по правилам, не один десяток лет.