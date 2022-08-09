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1 час назад

Детские поликлиники Москвы завершили переход на цифровые карты

Мир24

Все детские поликлиники Москвы отказались от бумажных медицинских карт. На смену им пришли электронные. А значит, и прием пациентов педиатры будут вести по-новому, передает корреспондент «МИР 24» Игорь Мосунов.

Детские поликлиники Москвы завершили переход на цифровые карты
Фото: Shutterstock/FOTODOMShutterstock/FOTODOM

Больше никаких бумаг. Жалобы, диагноз, назначения – все записи во время приема врач делает только компьютере. Семья Пшикиных новшество уже успело оценить.

«Было неудобно. Почерк не поймешь. А сейчас удобно все анализы, все назначения в телефоне», – рассказал житель Москвы Дарья Пшикина.

Электронные карты были и раньше. Но прежде медики всю информацию должны были дублировать в бумажные. Теперь, когда двойную работу делать не нужно, освободившееся время, а это до трети от приема, врачи смогут уделять непосредственно пациентам. Переход детских поликлиник на цифровые карты в Москве начался еще в прошлом году. Первыми это сделали два медучреждения – 110-я и 122-я поликлиники, они то и стали участниками пилотного проекта. Для хранения бумажных карт требовались целые комнаты. Сейчас, когда их вывезут, в помещении установят компьютеры, чтобы медики могли повышать свою квалификацию и проводить семинары. Все бумажные карты отвозят в Московский архив. Там они будут храниться, как и полагается по правилам, не один десяток лет.

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