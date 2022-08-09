Движение поездов по МЦД-3 и МЦД-4 откроется до конца 2023 года

Регулярное движение пассажирских поездов по третьему и четвертому маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД-3 и МЦД-4) запустят до конца 2023 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Он подчеркнул, что железнодорожные магистрали являются важной составляющей транспортной системы Москвы помимо автодорог и линий метро.

С 2011 года в столице построили 362,2 километра железнодорожных путей, открыли 46 новых и реконструировали 44 действующих остановочных пункта. К настоящему времени уже запущены маршруты МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский".

Бочкарев отметил, что продолжаются работы по строительству путей на Киевском направлении МЖД, а также строительству соединительной ветви между Киевским и Белорусским направлениями МЖД. Помимо этого идет реконструкция участков Москва-Курская – Каланчевская и Москва-Курская – Карачарово, а также модернизация инфраструктуры для соединения Октябрьской железной дороги и Казанского направления МЖД.

В столице начался первый этап тестирования новой билетной системы к запуску третьего маршрута Московских центральных диаметров на Ленинградском направлении. В настоящее время пассажиры могут оплатить проезд только бумажными билетами или абонементами МТППК, а также банковской картой.