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1 час назад

Собянин рассказал о благоустройстве Левобережного района Москвы

Вечерняя Москваиещё 11

Левобережный район столицы расцвел благодаря реконструкции набережных, парков Дружбы и Северного речного вокзала. Об этом во вторник, 9 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин рассказал о благоустройстве Левобережного района Москвы
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей СобянинTelegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

— Одновременно продолжается развитие транспортной и социальной инфраструктуры. Доступность Левобережного улучшила новая станция метро «Беломорская». Исторический кинотеатр «Нева» после реконструкции стал общественным центром района, — рассказал он.

Кроме того, на территории района специалисты возвели одну из самых больших школ в Москве на 1900 мест. В этом годе также планируется рядом ввести в эксплуатацию еще одно здание из детского сада и школы для учеников первых классов. Уточняется, что для малышей и школьников предусмотрены отдельные входы.

В группы дошкольного отделения включены игровые комнаты, спальни, буфет и раздевалки, а стены-трансформеры помогут расширить пространство для игр.

В учебных кабинетах школьного отделения специалисты установили современное интерактивное оборудование и мобильные раздвижные перегородки, чтобы трансформировать пространство и проводить разные занятия, рассказал мэр в своем Telegram-канале.

Новое здание школы № 158 в Левобережном районе столицы откроется к 1 сентября этого года. Новая школа рассчитана на 300 дошкольников и 250 учеников начальных классов.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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