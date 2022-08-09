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1 час назад

Сквер «Знаки зодиака» на северо-востоке Москвы благоустроят

Mos.ruиещё 4

В сквере установлено 12 работ скульптора Андрея Асерьянца, каждая из которых символизирует один из знаков зодиака. Скульптуры восстановили и вернули на свои места.

Сквер «Знаки зодиака» на северо-востоке Москвы благоустроят
Фото: Проектное решениеПроектное решение

Комплексное благоустройство сквера «Знаки зодиака» завершат к осени. Работы проводят в рамках проекта «Мой район», рассказали в комплексе городского хозяйства.

Сквер расположен на пересечении Енисейской улицы и Нового Берингова проезда. Через него проходит один из районных маршрутов к станции метро «Свиблово». После завершения работ путь к метро станет комфортнее: обустроят удобные дорожки, установят фонари, скамейки и урны.

Для любителей спорта сделают зону с тренажерами и турниками и площадку для игры в стритбол, проложат дорожку для бега.

Кроме того, установят многофункциональный комплекс для детей с веревочным лабиринтом и двумя горками, качели, тоннели, мини-батуты и конструкции для лазанья. Для самых маленьких появится песочница, а ребята старше семи лет смогут проводить время в игровом городке из двух башен высотой восемь и 10 метров, его уже установили. В них семь и 10 уровней соответственно, на высоте шести метров башни соединены переходом из сетки.

Территорию сквера дополнительно озеленят: высадят деревья и кустарники, разобьют газон.

Сквер «Знаки зодиака» открыли в 2007 году. Он стал одним из узнаваемых символов Бабушкинского района с населением почти 90 тысяч человек.

В сквере установлено 12 работ скульптора Андрея Асерьянца, каждая из которых символизирует один из знаков зодиака, а центральный элемент композиции — металлический телескоп. В рамках благоустройства сквера автором скульптур проведены работы по их восстановлению. Все скульптуры уже вернулись на свои места.

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