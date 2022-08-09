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1 час назад

В Москве бесплатно покажут кинопремьеры под открытым небом

Мослентаиещё 3

Кинопремьеры бесплатно покажут под открытым небом на семи площадках в парках Москвы. Показы запланированы в рамках программы XI Российского фестиваля короткометражных фильмов KONIK, передает официальный сайт мэра.

Показы конкурсных работ пройдут с 10 по 14 августа, продолжительность одного фильма составит не более получаса. Увидеть картины можно будет в саду имени Баумана, парках «Музеон», «Фили», «Сокольники», «Ангарские пруды», Бабушкинском, а также в этнографической деревне «Бибирево».

Среди конкурсантов фестиваля — картины с участием актеров Данилы Козловского, Дениса Шведова, Надежды Михалковой, Павла Деревянко, Яна Цапника. Для конкурсной программы было обработано более 300 заявок. В частности, зрителям представят картины режиссера Александра Котта «Гоголь Моголь» с участием актрис Светланы Немоляевой и Анастасии Зверьковой, «Без неба» с артистом Дмитрием Певцовым в главной роли.

Ежегодный конкурс проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Союза кинематографистов Российской Федерации, Правительства города Москвы и Департамента культуры города Москвы. Помимо основной программы фестиваля, организаторы запланировали публичные обсуждения KONIK Film Festival Public Talks и разработали специальную программу KONIK Flashback для тех, кто не сможет попасть на столичные показы.

Ранее в Москве прошел фестиваль женского кино. Советские фильмы, снятые женщинами-режиссерами, показали в нескольких кинотеатрах столицы.

Новости Москвы,Видео,Павел Деревянко,Дмитрий Певцов,Надежда Михалкова,Александр Котт,Светлана Немоляева,Денис Шведов,Данила Козловский,Минкультуры России,
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