В Москве бесплатно покажут кинопремьеры под открытым небом

Кинопремьеры бесплатно покажут под открытым небом на семи площадках в парках Москвы. Показы запланированы в рамках программы XI Российского фестиваля короткометражных фильмов KONIK, передает официальный сайт мэра.

Показы конкурсных работ пройдут с 10 по 14 августа, продолжительность одного фильма составит не более получаса. Увидеть картины можно будет в саду имени Баумана, парках «Музеон», «Фили», «Сокольники», «Ангарские пруды», Бабушкинском, а также в этнографической деревне «Бибирево».

Ежегодный конкурс проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Союза кинематографистов Российской Федерации, Правительства города Москвы и Департамента культуры города Москвы. Помимо основной программы фестиваля, организаторы запланировали публичные обсуждения KONIK Film Festival Public Talks и разработали специальную программу KONIK Flashback для тех, кто не сможет попасть на столичные показы.