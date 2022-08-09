В Москве пройдет фестиваль строительных профессий

Фестиваль строительных профессий состоится в колледже на Совхозной улице в Москве 13 августа. Участники смогут узнать о рабочих профессиях и современных технологиях строительной отрасли, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.
"Московских школьников, студентов и абитуриентов колледжей, их родителей и педагогов приглашают посетить фестиваль строительных профессий, который состоится 13 августа в 13:00. Мероприятие, приуроченное ко Дню строителя, организует колледж "26 КАДР". Участники смогут узнать о рабочих профессиях и современных технологиях строительной отрасли, а также о приемной кампании в "26 КАДР", условиях обучения и студенческой жизни колледжа. Чтобы посетить фестиваль, нужно зарегистрироваться", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на фестивале организуют четыре лектория, каждый из которых будет посвящен особенностям нескольких профессий, которым обучают в колледжах. Также участники смогут принять участие в мастер-классах по архитектуре, сухому строительству, кирпичной кладке, кровельным работам, деревообработке, а также лабораторному химическому анализу и водным технологиям.
"Строители всегда находятся в авангарде всего нового и передового. Колледжи столицы ориентированы на высокотехнологичное обучение студентов, а строительная отрасль - одна из лидеров по внедрению инноваций в производство. Важная задача московского образования в области строительства - следить за новыми технологиями и корректировать образовательный процесс для обучения новых специалистов", - добавил заместитель руководителя департамента образования и науки города Москвы Александр Тверской, чьи слова приводятся в материале.
Фестиваль строительных профессий пройдет в "Академии Мастерства" колледжа "26 КАДР" по адресу: Москва, улица Совхозная, дом 2, строение 1. Подробная программа фестиваля опубликована на сайте колледжа.