В Москве пройдет фестиваль строительных профессий

"Строители всегда находятся в авангарде всего нового и передового. Колледжи столицы ориентированы на высокотехнологичное обучение студентов, а строительная отрасль - одна из лидеров по внедрению инноваций в производство. Важная задача московского образования в области строительства - следить за новыми технологиями и корректировать образовательный процесс для обучения новых специалистов", - добавил заместитель руководителя департамента образования и науки города Москвы Александр Тверской, чьи слова приводятся в материале.