В Коммунарке началось строительство новой автодороги

Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2024 году.

Фото: М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

На территории поселка Коммунарка дорожники начали строить магистральную улицу районного значения. Она протянется от Калужского шоссе до перспективного участка трассы Солнцево — Бутово — Видное с заходом в деревню Бачурино.

«В поселке появится новая четырехполосная автомобильная дорога, которая пройдет в створе Бачуринской улицы, также будут построены подъезды к ней от прилегающих жилых кварталов и населенных пунктов. Сейчас ведется подготовка территории к строительству», — рассказал руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы ВладВладимир Жидкин.

Проект также предусматривает строительство пешеходных тротуаров с обеих сторон дороги, локального очистного сооружения. Вдоль дорог сделают наружное освещение, установят 13 светофоров и шумозащитные экраны в местах жилой застройки. Благодаря реализации проекта быстрее будет добираться от Коммунарки до Южного Бутова, улучшится транспортное сообщение, появится удобный выезд на Калужское шоссе для жителей новых жилых кварталов, которые активно строятся в поселке. Общая протяженность построенных и реконструированных улиц в рамках проекта строительства автодороги Калужское шоссе — деревня Бачурино — автодорога Солнцево — Бутово — Видное составит 7,2 километра.