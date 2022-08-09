Рисунки детей династии Романовых покажут на выставке в Москве

«Выставка посвящена художественному воспитанию детей в семье Романовых. Уроки рисования в образовательном процессе были призваны развивать в августейших детях воображение и чувство прекрасного. Также они имели прикладное значение - умение быстро и точно сделать зарисовки местности, возможность самостоятельно выполнить сложные технические чертежи были необходимы великим князьям как обязательное знание в их будущей военной службе», - говорится в сообщении.