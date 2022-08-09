Рисунки детей династии Романовых покажут на выставке в Москве

В выставочном зале федеральных архивов на ул. Большая Пироговская в Москве 31 августа откроется историко-документальная экспозиция «Романовы. Урок рисования». Об этом сообщила пресс-служба государственного архива РФ.
«Выставка посвящена художественному воспитанию детей в семье Романовых. Уроки рисования в образовательном процессе были призваны развивать в августейших детях воображение и чувство прекрасного. Также они имели прикладное значение - умение быстро и точно сделать зарисовки местности, возможность самостоятельно выполнить сложные технические чертежи были необходимы великим князьям как обязательное знание в их будущей военной службе», - говорится в сообщении.
Государственный архив РФ является единственным хранилищем России, где в наибольшем объеме представлены рисунки всех членов семьи Романовых, начиная от детей императора Павла I и заканчивая детьми последнего российского императора Николая II, добавили в пресс-службе.
«Для выставочного проекта отобрано около 300 рисунков, среди которых посетители смогут увидеть серию портретов нижних чинов российской армии, выполненную детьми императора Николая I в подарок отцу, альбом великой княжны Марии Николаевны, на страницах которого сохранились еще допожарные жилые интерьеры Зимнего дворца, рисунки великой княгини Ольги Александровны, запечатлевшие навсегда утраченные покои дворца в Аббас-Тумане. В экспозиции представлены и рисунки в письмах императриц Марии Александровны, Марии Федоровны и Александры Федоровны», - говорится в сообщении.
Экспозиция будет доступна к посещению до 9 октября 2022 года.