Более 1,5 тысячи пар поженятся в День города

В выходные, посвященные празднованию Дня города, с 9 по 11 сентября, в Москве планируют пожениться более 1,5 тысячи пар. Столько заявлений приняли столичные загсы от молодоженов.
«Пожениться в праздник — приятный бонус для молодоженов, и многие пары традиционно связывают создание своей семьи со значимыми датами для жителей. В День города московские улицы преображаются: проходят концерты, выставки и разнообразные акции. Свадебному дню способствует праздничная атмосфера. В этом году выходные с 9 по 11 сентября, приуроченные к празднованию дня рождения столицы, для свадьбы выбрали более 1,5 тысячи пар. Кроме того, в пятницу выпала красивая дата — 09.09, в этот день планируют пожениться около 900 пар», — рассказали в пресс-службе столичного Управления ЗАГС.
В День города будут заключать брак на 18 площадках. Для около 450 молодоженов марш Мендельсона будет звучать в двух башнях Москвы-Сити, в особняке Спиридонова и в Серебряном Бору, на Северном речном вокзале, Московской канатной дороге, стадионе «Спартак», на природе в бутик-отеле «Богородское» и в парке-отеле «Даниловский», на территории храма Матроны Московской, в центре искусств храма Христа Спасителя, на Центральном московском ипподроме, а также в доме торжеств «Сафиса» и в современном пространстве The Great Hall Yakimanka.
На выбор молодоженов предоставлено более 30 выездных площадок для регистрации брака. Среди них — небоскребы Москва-Сити, исторические усадьбы, станция метро «Маяковская», речные трамвайчики и другие популярные и знаковые места столицы.
Выбрать площадку можно на сайте «Новые адреса счастья». Там размещены фото и подробное описание каждой площадки, представлена визуализация на карте Москвы, обозначены доступные даты на площадки, есть инструкция по подаче заявления, а также предлагаются красивые даты, в которые можно пожениться. Для выездной регистрации брака на выбранной площадке молодоженам необходимо оплатить только госпошлину 350 рублей, дополнительных затрат не потребуется.
Подать заявление можно лично или онлайн через портал mos.ru или единый портал госуслуг. Госпошлина остается прежней — 350 рублей, а при подаче заявления онлайн действует 30-процентная скидка, госпошлина составит 245 рублей.