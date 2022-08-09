Более 1,5 тысячи пар поженятся в День города

В выходные, посвященные празднованию Дня города, с 9 по 11 сентября, в Москве планируют пожениться более 1,5 тысячи пар. Столько заявлений приняли столичные загсы от молодоженов.

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«Пожениться в праздник — приятный бонус для молодоженов, и многие пары традиционно связывают создание своей семьи со значимыми датами для жителей. В День города московские улицы преображаются: проходят концерты, выставки и разнообразные акции. Свадебному дню способствует праздничная атмосфера. В этом году выходные с 9 по 11 сентября, приуроченные к празднованию дня рождения столицы, для свадьбы выбрали более 1,5 тысячи пар. Кроме того, в пятницу выпала красивая дата — 09.09, в этот день планируют пожениться около 900 пар», — рассказали в пресс-службе столичного Управления ЗАГС.

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В День города будут заключать брак на 18 площадках. Для около 450 молодоженов марш Мендельсона будет звучать в двух башнях Москвы-Сити, в особняке Спиридонова и в Серебряном Бору, на Северном речном вокзале, Московской канатной дороге, стадионе «Спартак», на природе в бутик-отеле «Богородское» и в парке-отеле «Даниловский», на территории храма Матроны Московской, в центре искусств храма Христа Спасителя, на Центральном московском ипподроме, а также в доме торжеств «Сафиса» и в современном пространстве The Great Hall Yakimanka.

На выбор молодоженов предоставлено более 30 выездных площадок для регистрации брака. Среди них — небоскребы Москва-Сити, исторические усадьбы, станция метро «Маяковская», речные трамвайчики и другие популярные и знаковые места столицы.

Выбрать площадку можно на сайте «Новые адреса счастья». Там размещены фото и подробное описание каждой площадки, представлена визуализация на карте Москвы, обозначены доступные даты на площадки, есть инструкция по подаче заявления, а также предлагаются красивые даты, в которые можно пожениться. Для выездной регистрации брака на выбранной площадке молодоженам необходимо оплатить только госпошлину 350 рублей, дополнительных затрат не потребуется.