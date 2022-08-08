Загрязнение на поверхности Москвы-реки ликвидировали

Специалисты ликвидировали загрязнение на поверхности Москвы-реки в районе Крымского моста. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва Мобильный репортер / АГН Москва

Уточняется, что в работах были задействованы четыре специализированных судна коммунального флота ГУП «Мосводосток». При этом поверхность воды обработали специальным сорбентом, который нейтрализует загрязнения, пишет Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».