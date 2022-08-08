В Москве отмечен рост пассажиропотока на МЦК

Пассажиропоток по Московскому центральному концу в июле вырос на 7,2% по сравнению с прошлым годом.

Фото: globallookpress.com © Konstantin Kokoshkin globallookpress.com © Konstantin Kokoshkin

Как сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги, по Московскому центральному кольцу в июле перевезено около 12,8 млн пассажиров, а с начала года — свыше 91,5 млн пассажиров.

Самой популярной станцией стала «Нижегородская» — ей воспользовались около 1,1 млн человек.