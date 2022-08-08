В библиотеке имени Светлова откроется выставка "Фантазеры. Глава первая"

9 августа в Центральной городской молодежной библиотеке имени М. А. Светлова откроется выставка "Фантазеры. Глава первая". Работа экспозиции продлится до 21 августа.

Фото: арт-группа "Фантазеры" арт-группа "Фантазеры"

"Глава первая" – первый совместный проект арт-группы "Фантазеры", переносящий зрителей в мир фантазий, добра и света. Художники даже разрисовали два оконных пролета библиотеки, выходящих на Садовое кольцо.

По словам директора библиотеки Валентины Агафоновой, "Светловка" старается дать возможность креативным людям заявить о себе.

"Фантазерам" даже даем возможность похулиганить – разрешили разрисовать стены. А почему бы и нет? Мы рады, что первой главой арт-группы "Фантазеры" стали именно мы", – рассказала она.