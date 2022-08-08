В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

В библиотеке имени Светлова откроется выставка "Фантазеры. Глава первая"

Москва24

9 августа в Центральной городской молодежной библиотеке имени М. А. Светлова откроется выставка "Фантазеры. Глава первая". Работа экспозиции продлится до 21 августа.

В библиотеке имени Светлова откроется выставка "Фантазеры. Глава первая"
Фото:  арт-группа "Фантазеры" арт-группа "Фантазеры"

"Глава первая" – первый совместный проект арт-группы "Фантазеры", переносящий зрителей в мир фантазий, добра и света. Художники даже разрисовали два оконных пролета библиотеки, выходящих на Садовое кольцо.

По словам директора библиотеки Валентины Агафоновой, "Светловка" старается дать возможность креативным людям заявить о себе.

"Фантазерам" даже даем возможность похулиганить – разрешили разрисовать стены. А почему бы и нет? Мы рады, что первой главой арт-группы "Фантазеры" стали именно мы", – рассказала она.

Художественное объединение "Фантазеры" включает в себя друзей-единомышленников, каждый из которых состоявшийся художник со своим стилем, выставочной историей и бэкграундом. На выставке представлены картины Никиты Лыткина, Аксиньи Францевой, Светланы Богачевой, Марины Меркуловой, Екатерины Савенок, Елены Сокольской. Также можно посмотреть на творчество Александра Багно, Евгения Андриенко ("Женя Джари") и Марии Мальцевой.

Новости Москвы,Марина Меркулова,Евгений Андриенко,Мария Мальцева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители