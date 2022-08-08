МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе в Москве

"Экстренное предупреждение: по прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 21 часа 8 августа до 21 часа 9 августа в Москве ожидаются кратковременный дождь, местами гроза, количество осадков до 14 мм, при грозе порывы ветра 14-17 м/с", - говорится в сообщении.