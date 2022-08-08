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1 час назад

Погода в Москве: МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе и ветре в Москве и области

ТАССиещё 2

Гроза и сильный ветер ожидаются в понедельник вечером в Москве, соответствующее экстренное предупреждение распространил столичный главк МЧС РФ.

МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе в Москве
Фото: ТАССТАСС

"Экстренное предупреждение: по прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 21 часа 8 августа до 21 часа 9 августа в Москве ожидаются кратковременный дождь, местами гроза, количество осадков до 14 мм, при грозе порывы ветра 14-17 м/с", - говорится в сообщении.

Практически аналогичное сообщение распространило ГУ МЧС РФ по Московской области. По данным главка, непогода в Подмосковье продлится с 20 часов 8 августа до 11 часов 9 августа.

Новости Москвы,Погода,МЧС России,Росгидромет,
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