Названы лучшие экспонаты выставки «Город для каждого» в Москве

В «Манеже» открылась экспозиция «Город для каждого», демонстрирующая, как изменилась столица за последние десять лет и куда она будет двигаться дальше. Лучшие экспонаты выставки назвал в беседе с «Мослентой» директор Moscow Urban Forum Денис Бойков.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Здесь посетители могут не только ко всему прикоснуться, но и заглянуть в будущее. Например, можно увидеть, как будет выглядеть музей транспорта Москвы. В каждой из зон выставки все экспонаты интерактивные, тактильные и с дополненной реальностью. Здесь можно все, даже построить метро и управлять тоннелепроходческим комплексом», — заявил Бойков.

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Двухуровневая экспозиция выставки занимает более полутора тысяч квадратных метров и разделена на 13 тематических зон. На стенде ГК «Мосинжпроект» в зоне, стилизованной под тоннель, детей и родителей ждет игра-симулятор, посвященная строительству метро. Есть зона, позволяющая совершить виртуальную прогулку по столичным больницам, которые еще не построены, и проверить самочувствие особенного пациента по имени Леонардо — робота с реалистичным строением дыхательных путей, на котором тренируются врачи.

В спортивной зоне выставки можно почувствовать себя мотоциклистом. Установленный там тренажер подойдет и детям, и взрослым: у него есть разные уровни сложности и виртуальные локации. Полностью погрузиться в атмосферу быстрой езды помогут VR-очки.

Аналогичные очки помогут увидеть столицу с высоты птичьего полета: четырехместный 4D-аттракцион виртуальной реальности «Полет над макетом Москвы» подойдет для тех, кто любит адреналин.

Вся экспозиция «Город для каждого» строится вокруг набережной Москвы-реки. Там можно позаниматься йогой, принять участие в мастер-классах или просто отдохнуть у воды и посмотреть на проекты мостов и других объектов, которые появятся у реки в ближайшие годы.

После знакомства с объектами экспозиции можно отдохнуть на лежаках, наслаждаясь звуками природы, звучащими из установленных на них наушников.

«Выставка открыта для всех горожан. Ежедневно для гостей любого пола и возраста мы проводим десятки мероприятий. Среди них — кинопоказы, лекции по урбанистике, воркшопы различных музеев по дизайну и архитектуре, йога и занятия по растяжке. А еще можно пройти квест по выставке и получить в награду бесплатное мороженое», — сказал Бойков. Выставка доступна для посещения до воскресенья, 21 августа.