В Москве госпитализировали 316 человек с COVID-19 за сутки

За последние сутки в Москве срочная медицинская помощь потребовалась 316 пациентам с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на портале стопкоронавирус.рф.

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Общее количество выявленных в столице случаев COVID-19 за минувшие сутки составило 5 241. Уточняется, что за прошедшие 24 часа от коронавируса в столице выздоровели 2 845 человек, 18 умерли.

Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 863 934 случая COVID-19, выздоровели 2 639 671 человек.