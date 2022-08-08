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1 час назад

В Москве госпитализировали 316 человек с COVID-19 за сутки

Москва24

За последние сутки в Москве срочная медицинская помощь потребовалась 316 пациентам с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировали 316 человек с COVID-19 за сутки
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Общее количество выявленных в столице случаев COVID-19 за минувшие сутки составило 5 241. Уточняется, что за прошедшие 24 часа от коронавируса в столице выздоровели 2 845 человек, 18 умерли.

Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 863 934 случая COVID-19, выздоровели 2 639 671 человек.

В России за последние сутки выявили 17 862 случая коронавируса. В стране госпитализировали 1 252 пациента с COVID-19, от последствий заболевания скончались 45 человек. Между тем после прохождения лечения выздоровели 8 721 человек.

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