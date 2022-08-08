Музей Победы проведет онлайн-мероприятия ко Дню Военно-воздушных сил

Музей Победы проведет специальные онлайн-мероприятия 12 августа, в День Военно-воздушных сил. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе музея.

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«12 августа Музей Победы приглашает на онлайн-программу ко Дню военно-воздушных сил», - сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что для всех желающих организуют виртуальную экскурсию по авиалокации Музея главных оружейных реликвий армии («Г.О.Р.А.»). «Во время экскурсии онлайн-посетители смогут внимательно рассмотреть крылатые машины, среди которых - один из «первенцев» советской авиапромышленности У-2, самый массовый самолет в годы Великой Отечественной войны Ил-2, истребитель МиГ-15, штурмовик Су-25 и другие. Зрители увидят не только музейную технику, но и кадры из архивной хроники», - пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что все желающие смогут ознакомиться с выставкой «Герои-Победители» и узнать о семи летчиках, которые стали участниками спасательной операции в Арктике. Кроме того, состоится мастер-класс, где дети своими руками изготовят модель самолета Ли-2 и узнают интересные факты о нем.