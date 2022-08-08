На Москве-реке сегодня утром заметили пятно нефтепродуктов. Его обнаружили возле Крымского моста в центре столицы. Об этом сообщает МИЦ «Известия», в чьем распоряжении оказалось соответствующее видео. Запись публикована в Telegram-канале IZ.RU.

Источник возникновения загрязнения в водах Москвы-реки пока неизвестен. По предварительным данным, пятно достигло площадь примерно в 4,5 тысячи квадратных метров. Об этом говорится в сообщениях российских новостных Telegram-каналах. Все обстоятельства случившегося сейчас выясняются.