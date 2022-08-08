В столице работает лекторий "Здоровая Москва"

Благодаря лекторию «Здоровая Москва» почти 110 тысяч человек узнали, как помочь психике справиться с условиями городского ритма и где найти время на общение с близкими.

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Проблемы коммуникации в современном мире и возможные психологические последствия после COVID-19 с гостями лектория обсуждали главный психиатр Москвы Георгий Костюк, генеральный директор ВЦИОМ Константин Абрамов, медиапродюссер Наталья Лосева и юморист Олег Верещагин.