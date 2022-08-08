В столице работает лекторий "Здоровая Москва"

Благодаря лекторию «Здоровая Москва» почти 110 тысяч человек узнали, как помочь психике справиться с условиями городского ритма и где найти время на общение с близкими.
Проблемы коммуникации в современном мире и возможные психологические последствия после COVID-19 с гостями лектория обсуждали главный психиатр Москвы Георгий Костюк, генеральный директор ВЦИОМ Константин Абрамов, медиапродюссер Наталья Лосева и юморист Олег Верещагин.
Запись трансляции лектория все ещё доступна в группе проекта Здоровая Москва в социальной сети ВКонтакте. А следить за расписанием следующих встреч можно на сайте mosgorzdrav.ru zm.