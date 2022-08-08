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45 минут назад

В столице работает лекторий "Здоровая Москва"

Авторадио

Благодаря лекторию «Здоровая Москва» почти 110 тысяч человек узнали, как помочь психике справиться с условиями городского ритма и где найти время на общение с близкими.

В столице работает лекторий "Здоровая Москва"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Проблемы коммуникации в современном мире и возможные психологические последствия после COVID-19 с гостями лектория обсуждали главный психиатр Москвы Георгий Костюк, генеральный директор ВЦИОМ Константин Абрамов, медиапродюссер Наталья Лосева и юморист Олег Верещагин.

Запись трансляции лектория все ещё доступна в группе проекта Здоровая Москва в социальной сети ВКонтакте. А следить за расписанием следующих встреч можно на сайте mosgorzdrav.ru zm.

Новости Москвы,Георгий Костюк,Константин Абрамов,Олег Верещагин,Наталья Лосева,ВЦИОМ,
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