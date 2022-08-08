На 9-й улице Соколиной Горы построят дом по программе реновации

В квартирах выполнят улучшенную отделку в соответствии со стандартами программы.

Фото: М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В районе Соколиная Гора построят дом по программе реновации. Мосгосстройнадзор уже выдал соответствующее разрешение, сообщил председатель ведомства Игорь Войстратенко.

«Для жителей района Соколиная Гора будет построен современный дом, состоящий из двух секций. Общая площадь здания составит более 14 тысяч квадратных метров. Также будут проведены необходимые инженерные сети, благоустроена дворовая территория и выполнено озеленение», — рассказал он.

Новостройка будет находиться по адресу: 9-я улица Соколиной Горы, дом 9.

Фасады здания облицуют стеклофибробетонными панелями и керамогранитными плитами. На первых этажах расположатся комнаты консьержа, колясочные и технические помещения, предназначенные для обслуживания дома.

В доме запроектировано 156 квартир: 36 однокомнатных, 84 двухкомнатные и 36 трехкомнатных. В них выполнят полную отделку в соответствии со стандартами программы реновации, утвержденными постановлением Правительства Москвы. В здании будет мусоропровод, его оборудуют системами охраны входа, видеонаблюдением и пожарной сигнализацией.

Во дворе дома, помимо детской и спортивной площадок, появится зона отдыха. Специалисты высадят деревья и кустарники, разобьют цветники и газоны.

Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание жилым объектам, которые строят по программе реновации. Когда застройщик подаст заявление о начале работ, будет составлен график проверок дома в районе Соколиная Гора. К ним привлекут специалистов Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве. Они проведут комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ и применяемых материалов, добавил Игорь Войстратенко.