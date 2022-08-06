Музей Победы пригласил на тематические экскурсии в День железнодорожника

В музее «Главные Оружейные Реликвии Армии» («Г.О.Р.А.») пройдет праздничная программа в честь Дня железнодорожника, который пройдет 7 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Музея Победы в субботу, 6 августа.

Фото: Пресс-служба Музея Победы Пресс-служба Музея Победы

— В Музее «Главные Оружейные Реликвии Армии» можно увидеть уникальную технику, состоявшую на службе в железнодорожных войсках в годы Великой Отечественной войны. Посетители узнают историю ее создания и применения во время экскурсии «Оружие Победы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время экскурсионной программы гостей музея смогут посетить санитарный вагон, зайти в теплушку и увидеть крушение поезда. Кроме того, гиды расскажут об уникальных экспонатах Музея Победы, среди которые паровоз серии «Эу» образца 1912 года, сверхтяжелая железнодорожная артиллерийская установка ТМ-3-12 и многое другое.