В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
30 минут назад

Музей Победы пригласил на тематические экскурсии в День железнодорожника

Вечерняя Москва

В музее «Главные Оружейные Реликвии Армии» («Г.О.Р.А.») пройдет праздничная программа в честь Дня железнодорожника, который пройдет 7 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Музея Победы в субботу, 6 августа.

Музей Победы пригласил на тематические экскурсии в День железнодорожника
Фото: Пресс-служба Музея ПобедыПресс-служба Музея Победы

— В Музее «Главные Оружейные Реликвии Армии» можно увидеть уникальную технику, состоявшую на службе в железнодорожных войсках в годы Великой Отечественной войны. Посетители узнают историю ее создания и применения во время экскурсии «Оружие Победы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время экскурсионной программы гостей музея смогут посетить санитарный вагон, зайти в теплушку и увидеть крушение поезда. Кроме того, гиды расскажут об уникальных экспонатах Музея Победы, среди которые паровоз серии «Эу» образца 1912 года, сверхтяжелая железнодорожная артиллерийская установка ТМ-3-12 и многое другое.

До этого сообщалось, что Музей Победы продлил время работы филиала на Поклонной горе. До конца августа музей «Г.О.Р.А.» будет открыт до 22:00, приобрести билеты можно до 21:00, а дети до 16 лет могут посетить филиал бесплатно.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители