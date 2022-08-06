В Москве открылся фестиваль «Новая классика»

«Новая классика — это трендовая музыка, световые постановки, видео-арт. Только так можно добиться, чтобы молодёжь обратила внимание на современную классику, которая создаётся в это время, и «подключилась» к изучению признанной классической музыки», — заявил Илья Бачурин, один из организаторов фестиваля.