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28 минут назад

В Москве открылся фестиваль «Новая классика»

RT на русскомиещё 1

В московском парке «Зарядье» открылся фестиваль «Новая классика». Он продлится до 7 августа.

В Москве открылся фестиваль «Новая классика»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«Новая классика — это трендовая музыка, световые постановки, видео-арт. Только так можно добиться, чтобы молодёжь обратила внимание на современную классику, которая создаётся в это время, и «подключилась» к изучению признанной классической музыки», — заявил Илья Бачурин, один из организаторов фестиваля.

Основные концерты проходят на сцене большого амфитеатра. Выступления состоятся и в малом амфитеатре.

Также программа включает творческие встречи.

Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14—17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3 тыс. посетителей.

Новости Москвы,Илья Бачурин,
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