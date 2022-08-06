В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

На юго-востоке Москвы перекроют движение на ряде улиц

Мир24иещё 1

С 8 августа до 1 ноября будет перекрыто и ограничено движение на некоторых улицах на юго-востоке столицы, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

На юго-востоке Москвы перекроют движение на ряде улиц
Фото: МТРК «Мир»МТРК «Мир»

«С 8 августа ограничат движение на нескольких улицах в районе Проектируемого проезда №597 из-за проведения строительных работ», – сказано в сообщении.

Уточняется, что с 8 до 12 августа перекроют движение в местном проезде от Проектируемого проезда №45 до Проектируемого проезда №625. А с 8 августа до 1 ноября нельзя будет проехать на участке ул. Маресьева (в сторону ул. Вертолетчиков) от ул. Вертолетчиков до д. 12, корп. 2 по ул. Маресьева.

Как отметили в дептрансе, ограничения введут на ул. Кожуховская Горка, а также на участках Проектируемых проездов № 45, 597, 625, 598, 1282а.

Ранее сообщалось, что на участке Большой кольцевой линии московского метро с 23 июля по 22 августа от «Савеловской» до «Петровского парка» не ходят поезда.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители