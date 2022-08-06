На юго-востоке Москвы перекроют движение на ряде улиц

С 8 августа до 1 ноября будет перекрыто и ограничено движение на некоторых улицах на юго-востоке столицы, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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«С 8 августа ограничат движение на нескольких улицах в районе Проектируемого проезда №597 из-за проведения строительных работ», – сказано в сообщении.

Уточняется, что с 8 до 12 августа перекроют движение в местном проезде от Проектируемого проезда №45 до Проектируемого проезда №625. А с 8 августа до 1 ноября нельзя будет проехать на участке ул. Маресьева (в сторону ул. Вертолетчиков) от ул. Вертолетчиков до д. 12, корп. 2 по ул. Маресьева.

Как отметили в дептрансе, ограничения введут на ул. Кожуховская Горка, а также на участках Проектируемых проездов № 45, 597, 625, 598, 1282а.