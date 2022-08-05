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52 минуты назад

Инфекционист спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в Москве

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Пик заболеваемости COVID-19 в Москве придется на начало учебного года, выразил мнение врач-инфекционист Николай Малышев.

Спрогнозирован пик заболеваемости COVID-19 в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас будет повышение (заболеваемости COVID-19) и пик придется на начало учебного года, на конец отпусков, когда люди будут выходить на работу», – передает РИА «Новости» его слова.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса за последние сутки в России выявлено более 17 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 44 человека. Днем ранее было выявлено 14 638 новых случаев COVID-19, умерли за сутки 43 человека.

В Москве зафиксирован антирекорд по количеству новых случаев заражения COVID-19

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России ожидается в конце августа, до этого число новых случаев COVID-19, выявленных за сутки, вероятно, будет увеличиваться.

Новости Москвы,Общество,Анатолий Альтштейн,Николай Малышев,
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