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21 минуту назад

Собянин анонсировал открытие 19 новых центров «Московского долголетия» в этом году

Вечерняя Москваиещё 11

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил центр «Московского долголетия» «Орехово», где в июне этого года завершился капитальный ремонт. Об этом стало известно в четверг, 4 июля.

Собянин анонсировал открытие новых центров «Московского долголетия»
Фото: ТАССТАСС

— Мы задумались над тем, что сделать в рамках бывших центров социального обслуживания, которые сейчас в основном перешли в МФЦ и работают в онлайн-режиме. Для них уже такие помещения не особо нужны. Советуясь с москвичами, решили создать такие клубные центры на месте тех центров социальной защиты, которые в основном занимались раздачей пособий, — рассказал мэр.

По его словам, проект «Московское долголетие» работает в большом количестве учреждений: школах, социальных и спортивных центрах, в коммерческих организациях, в парках. За три года удалось создать до 50 таких центров, а до конца года их число достигнет 70.

В центре «Московского долголетия» «Орехово» действуют 25 клубов, а постоянными участниками являются свыше 540 человек. Уточняется, что с 1 июня текущего года его посетили более трех тысяч человек, а в сентябре начнется осенне-зимний сезон «Московского долголетия». В рамках него запустят новые образовательные занятия в сфере финансовой, компьютерной и правовой грамотности.

До этого мэр рассказал об удобстве форматов занятий «Московского долголетия». По его словам, для дачников были сформированы отдельные направления: ландшафтный дизайн, садоводство, уроки по органическому земледелию.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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