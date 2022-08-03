Собянин объявил о завершении "мега сложного проекта" на МЦД

"Одним из сложнейших проектов МЦД является МЦД-4, который объединит семь вокзалов Москвы. <...> Чтобы его запустить необходимо было расширить горловину, которая была узким местом для создания МЦД. Когда-то - несколько десятков лет тому назад - пытались нарисовать этот расширенный проход и дополнительные пути через центр города. Но никто не мог этот проект реализовать ни с точки зрения технической, ни финансовой, ни организационной. Когда мы приступили к созданию МЦД, мы стали понимать, что без реализации этого проект невозможен", - сказал Собянин журналистам в среду.